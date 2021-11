Concurso MP AC: Inicial de R$ 30mil; VEJA

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública divulgou um novo edital de processo seletivo, com oferta de 66 vagas. Todas as oportunidades são para técnicos de nível superior. As inscrições estão abertas!

As chances são para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), pasta vinculada ao ministério. As contratações são por tempo determinado, ou seja, não são vagas efetivas e sim temporárias. O prazo para duração dos contratos ainda não foi informado.

Das 66 vagas ofertadas neste processo seletivo:

Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias – 57 vagas

– 57 vagas Técnico Especializado em Formação e Capacitação – 3 vagas

3 vagas Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados – 6 vagas

Para todos os cargos é preciso o nível superior de escolaridade. As carreiras proporcionam remuneração inicial de R$6.130, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, e os selecioados atuarão em Brasília.

Veja os requisitos e o que faz cada cargo:

Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito ou Contabilidade ou Administração, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, acrescido de experiência profissional superior a três anos em organizações públicas ou privadas; ou de título de pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado, em qualquer dessas áreas.

O que faz: realizar análises de documentos administrativos, elaboração de notas técnicas, pareceres, informações e documentos oficiais e atualizações cadastrais em sistemas de informação, com informações atinentes à destinação de ativos do fundo nacional antidrogas, bem como fiscalização e gestão de contratos de alienação e processos vinculados à articulação e fomento da Política sobre Drogas

Técnico Especializado em Formação e Capacitação

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Pedagogia, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), acrescido de experiência profissional superior a três anos em organizações públicas ou privadas; ou de título de pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado na área

O que faz: realizar análises de planejamento e acompanhamento da execução de cursos, seminários e demais eventos de capacitação e formação, elaboração de notas técnicas, informações e documentos oficiais e demais atividades correlacionadas.

Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados

Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Estatística ou Matemática, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC, acrescido de experiência profissional superior a três anos em organizações públicas ou privadas; ou de título de pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado na área.

O que faz: realizar análise técnica e estatística da situação anterior ao implemento das parcerias nas regiões beneficiadas, seja de pesquisa, capacitação ou fomento da Política; realizar análise técnica e estatística da situação posterior ao implemento das parcerias nas regiões beneficiadas, seja de pesquisa, capacitação ou fomento da Política; propor modelo de relatório gerencial automatizado.

Ministério da Justiça inscreve até dia 17. Saiba como!

As inscrições para o processo seletivo temporário do Ministério da Justiça já estão abertas. Mas, você sabe como se candidatar? É isso que vai descobrir agora!

O primeiro passo é acessar o site do Cebraspe . A banca de Brasília foi escolhida para organizar e ficar à frente da seleção. Ela vai receber inscrições e realizar as etapas.

Em seguida, pesquise a área destinada ao edital do PPS (processo seletivo simplificado) do Ministério da Justiça. Ao encontrar, preencha o formulário de cadastro e indique que deseja participar. O prazo para cadastro é até 17 de novembro!

Por fim, imprima o boleto bancário e quite a taxa de inscrição. O valor é de R$76 para todos os cargos. O pagamento poderá ser feito até 1º de dezembro.

Provas foram marcadas para dezembro!

O Ministério da Justiça se junta aos diversos órgãos que aplicarão prova em 19 de dezembro. A data foi anunciada no edital e escolhida para a realização da única etapa de seleção, que será divida em:

50 questões de Conhecimentos Gerais; e

70 questões de Conhecimentos Específicos.

A etapa terá caráter eliminatório e classificatório, com quatro horas de duração e aplicada no turno da tarde.

Serão reprovados aqueles:

que obtiverem nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais;

que obtiverem nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

que obtiverem nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Os demais serão considerados aprovados e chamados de acordo com a lista de classificação final. O prazo de va lidade do processo seletivo será de dois anos, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez e por igual período.

O que é a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas?

A Senad – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – é uma unidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública e integra, juntamente com outros órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD).

Atualmente, a pasta tem por missão garantir a aplicação da justiça por meio da transformação dos bens apreendidos em razão de crimes em políticas sobre drogas. Tem por objetivo ainda promover a ordem jurídica com a gestão de ativos e reduzir a oferta de drogas no país.

Para isso, atua, especialmente, em dois eixos no âmbito da política sobre drogas: redução da oferta de drogas e combate ao tráfico de drogas e crimes conexos; e gestão dos recursos apreendidos em decorrência de atividades criminosas relacionadas às drogas e crimes conexos.

Resumo do Concurso MP AC