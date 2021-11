Concursos abertos: 29 editais com inscrições abertas

Concursos Abertos Nacionais

Concurso Hemobrás

Foi publicado o edital do concurso Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia), com 10 vagas e formação de cadastro de reservas em cargos de níveis médio e superior. A banca responsável é a Consulplan.

As inscrições vão de 25 de outubro a 25 de novembro.

Concurso TCU

Foi publicado o edital do concurso TCU (Tribunal de Contas da União), com oferta de 20 vagas para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo – Área Controle Externo (AUFC-CE), além de formação de cadastro de reservas. A banca responsável é a FGV.

As inscrições para o concurso TCU estarão abertas no período das 16h do dia 01 de novembro de 2021 até as 16h do dia 20 de dezembro de 2021.

Concurso Ministério da Justiça

As inscrições para o concurso público do Ministério da Justiça foram prorrogadas até o dia 26 de novembro.

O edital oferece, no total, 66 vagas em diversas especialidades da carreira de técnico especializado.

Concursos abertos – Sudeste

Concurso Prefeitura de Jundiaí (SP)

A Prefeitura de Jundiaí, em São Paulo, divulgou três editais de concurso público (concurso Prefeitura de Jundiaí). Ao todo, são 26 vagas imediatas, distribuídas em oportunidades de níveis médio e superior.

As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 3 de novembro até 9 de dezembro, dependendo do edital.

Concurso Câmara de Barbacena (MG)

Foi publicada, na última sexta-feira (12/11), uma nova retificação ao edital do concurso para a Câmara Municipal de Barbacena (MG).

Com as mudanças, as inscrições do concurso foram prorrogadas até 3 de fevereiro de 2022.

Concurso Guarda Municipal Capela do Alto (SP)

Estão abertas as inscrições para o concurso Guarda Municipal Capela do Alto SP. O edital oferece 11 vagas para provimento imediato, que exigem nível médio de formação.

Os interessados podem se inscrever no site do Ibam, banca organizadora do edital, até o dia 25 de novembro.

Concurso SMED BH (MG)

O Diário Oficial de Belo Horizonte tornou público o edital do concurso SMED BH (Secretaria Municipal de Educação), com 251 vagas nos cargos de professor e bibliotecário escolar. A banca responsável é o Instituto AOCP.

Para se inscrever, o candidato tem de 21 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022.

Concurso PM SP

Interessados em uma das vagas para o concurso da Polícia Militar de São Paulo (concurso PM SP) já podem realizar a inscrição por meio do site da empresa Vunesp, organizadora do certame.

O período de inscrições vai até o dia 8 de dezembro.

Concurso TJ SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo publicou novo edital de concurso público destinado aos cargos de assistente social judiciário e psicólogo.

Interessados poderão se candidatar no período de 12 de novembro a 16 de dezembro de 2021.

Concurso ISS BH

Saiu o edital do concurso para a Secretaria de Fazenda Municipal de Belo Horizonte (concurso ISS BH), com oferta de 14 vagas para o cargo de de Auditor Fiscal de Tributos Municipais.

O certame está sob responsabilidade de banca RBO e terá inscrições abertas a partir do dia 3 de janeiro de 2022 a 3 de de fevereiro do mesmo ano.

Saiba mais clicando aqui!

Concursos abertos – Nordeste

Concurso SEAS CE

Foi publicado um edital de contratação temporária para a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (concurso Seas CE). Ao todo, estão disponíveis 173 vagas imediatas de nível médio e nível superior.

Os interessados poderão se inscrever do dia 3 de novembro até o dia 1 de dezembro.

Concurso UFC

A Universidade Federal do Ceará, através do Diário Oficial da União, tornou público o edital do concurso UFC, ofertando 81 vagas para provimento imediato.

As inscrições deverão ser efetuadas do dia 05 ao dia 28 de novembro.

Concurso Prefeitura de Estância (SE)

Foi publicado o edital do concurso público da Prefeitura de Estância (concurso Prefeitura de Estância), em Sergipe. Ao todo, são 124 vagas imediatas disponíveis para diversos cargos e oportunidades.

Os interessados poderão se inscrever do dia 27 de outubro até o dia 25 de novembro, por meio do portal da banca organizadora Cebraspe.

Veja mais informações!

Concurso Prefeitura Riachão (MA)

O edital do concurso Prefeitura de Riachão e da Câmara Municipal de Riachão, no Maranhão, foi retomado. Agora, novo cronograma traz a reabertura das inscrições e provas que serão aplicadas em janeiro de 2022.

Os interessados na seleção poderão se inscrever novamente até o dia 29 de novembro.

Concurso CREFITO 6

Foi publicado o edital do concurso CREFITO 6 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região), no Ceará, com 90 vagas de nível médio, para formação em cadastro de reservas. A banca responsável é a Quadrix. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 6 de dezembro de 2021.

Saiba mais clicando aqui!

Concurso UFRPE

Foi publicado o edital para o concurso público da Universidade Federal Rural de Pernambuco (concurso UFRPE). Com vagas de níveis médio e superior, os salários iniciais chegam a até R$ 4 mil.

Os interessados poderão se inscrever do dia 22 de novembro até o dia 19 de dezembro.

Saiba mais clicando aqui!

Concursos abertos – Sul

Concurso IPE Saúde

Foi publicado o edital do concurso IPE Saúde RS (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL), ofertando 95 vagas de níveis médio e superior.

As inscrições vão de 26 de outubro a 24 de novembro.

Concurso SES RS

Foi publicado o edital, no Diário Oficial do estado, o concurso da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul (concurso SES RS), com oferta de 922 vagas para diversos cargos.

Os interessados podem se inscrever no site da FAURG, banca organizadora do edital, e também no site da própria Secretaria de Saúde, entre os dias 5 de novembro e 6 de dezembro.

Concurso SES RS – Saúde

Foi publicado, por meio do Diário Oficial do estado, o edital do concurso para a Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul (concurso SES RS) para a carreira de especialista em saúde, que exigem nível superior de formação. Os interessados podem se inscrever no site da FAURGS a partir do dia 23 de novembro até às 23h59 minutos de 22 de dezembro.

Saiba mais AQUI!

Concurso TCE SC

O edital do concurso para o Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina foi publicado com a oferta de vagas para cargo de auditor fiscal de controle, destinado a candidatos de nível superior (concurso TCE SC).

Interessados poderão se candidatar entre o dia 19 de novembro até às 18h do dia 20 de dezembro de 2021.

Saiba mais clicando AQUI!

Concurso Prefeitura de Blumenau (SC)

O concurso Prefeitura de Blumenau (SC) divulgou edital para áreas gerais, de educação e de auditor fiscal com datas de inscrição das provas em dias diferentes. Confira detalhes dos cargos, vagas, salários e inscrições:

Prefeitura de Blumenau auditor fiscal;

As inscrições estarão abertas até o dia 30 de novembro de 2021;

Prefeitura de Blumenau geral.

As inscrições estarão abertas até o dia 30 de novembro de 2021.

Concurso Furg RS

O edital do concurso para Universidade Federal do Rio Grande (concurso Furg RS) foi publicado com a oferta de nove vagas imediatas para candidatos de nível superior. As inscrições vão das 9h de 29 de novembro até as 23h59 de 10 de dezembro.

Saiba mais!

Concurso IGP SC

Foi publicado o edital do concurso público para o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (concurso IGP SC). Ao todo, são 70 vagas imediatas para cargo de nível médio.

Organizado pela Fepese, as inscrições estarão disponíveis do dia 26 de novembro até o dia 27 de dezembro.

Saiba mais!

Concursos abertos – Centro-oeste

Concurso TJ GO

O edital do concurso público do Tribunal de Justiça de Goiás foi publicado (TJ GO). Ao todo, são 95 vagas imediatas de nível superior com vencimentos iniciais que chegam a até R$ 4.259,86.

Os interessados poderão se inscrever do dia 28 de outubro até o dia 29 de novembro.

Concurso CRMV MS

Foi publicado o edital do concurso para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul (concurso CRMV MS).

Os interessados podem se inscrever no período de 16 de novembro a 13 de dezembro por meio do site da Quadrix, banca organizadora do edital.

Concurso CRF GO

O edital do concurso CRF GO (Conselho Regional de Farmácia de Goiás) foi publicado com a oferta de 13 vagas para provimento imediato e mais 327 oportunidades para o cadastro de reservas.

A banca responsável pelo certame é a Quadrix, e as inscrições estão abertas e seguem até o dia 8 de dezembro.

Saiba mais clicando aqui!

Concursos abertos – Norte

Concurso Prefeitura de Santarém (PA)

Foram prorrogadas as inscrições para o concurso Santarém até o dia 7 de dezembro. O anúncio foi divulgado no Diário Oficial do estado.

Com a nova atualização, as inscrições serão finalizadas em 7 de dezembro.

Concurso DPE RO

A Defensoria Pública do estado de Rondônia publicou novo edital de concurso público com a oferta de vagas para os cargos de técnicos (nível médio) e analistas (nível superior).

A inscrições estarão abertas entre os dias 13 de outubro e 26 de novembro de 2021.

Concurso IFRO

Foi publicado o edital de concurso público para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (concurso IFRO) para cargos técnicos administrativos em educação. Os interessados no concurso IFRO podem se inscrever do dia 25/11 até o dia 27 de dezembro.

Saiba mais AQUI!