Concursos públicos oferecem 19.185 vagas com salários de até R$ 32 mil

Concursos públicos oferecem pelo menos 19.185 vagas em todas as regiões do país. Há oportunidades em vários cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. O concurso com remuneração mais alta é para juiz no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3-SP/MS), com salário de R$ 32 mil.

Alguns editais têm milhares de vagas. As três maiores ofertas são da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) e Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), com mais de 2.000 oportunidades cada.

Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias. Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores números de vagas, cidades grandes ou salários a partir de R$ 4.000.

