Contagem regressiva: show de Gusttavo Lima esgota backstage e camarotes no AC; veja como adquirir últimos ingressos

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Sucesso absoluto e ingressos esgotados! O show do cantor Gusttavo Lima no Acre já é o mais esperado do ano. Muita expectativa, muitos comentários e muita, mas muita empolgação por parte dos fãs do Embaixador.

Os ingressos do 1º Lote esgotaram rapidamente. Muitos preferiram garantir antecipadamente seu passaporte para o grande show, que acontece no dia 01 de dezembro, no estacionamento do Parque de Exposição – ExpoAcre.

A confirmação da agenda no site oficial do cantor aumentou ainda mais essa expectativa. Lembrando que o show terá a cobertura completa do ContilNet, corre e já segue o nosso perfil @contilnetnoticias.

O cantor já está na estrada há anos e vem colecionando grandes sucessos em sua carreira. Seu destaque no cenário nacional rendeu, inclusive, turnês em outros países.

Informações para compra de ingressos: