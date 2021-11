ContilNet e Prêmio Glow apresentam: GlowCast! Confira primeira entrevista com médico e criador de conteúdo Giovanni Casseb

Está no ar o GlowCast – Marcas que Brilham. O objetivo das entrevistas com convidados vencedores do Prêmio já considerado o Oscar da Influência no Acre, é bater um Papo descontraído e divulgar todos os segredos do sucesso de Marcas Pessoais e Empresariais nas redes sociais. A apresentadora e estrategista digital, também criadora do Prêmio Glow, Mariana Tavares comanda o podcast que está disponível no canal do YouTube- Prêmio Glow e ela já avisou: “Está incrível!”.

O primeiro convidado é o médico Giovanni Casseb, que também se intitula como criador de conteúdo. Ele tem visualizações que ultrapassam o número de 16 mil por dia e teve sua vida transformada após conhecer o Prêmio que valoriza influenciadores e marcas; segundo ele, após o primeiro evento em 2019 no qual teve uma colega indicada na categoria de criador de conteúdo sobre Estilo de Vida e mundo Fitness, mudou o seu posicionamento digital para viralizar e ser consagrado com o troféu. Marco que se tornou realidade em 2020.

Você pode conferir a entrevista completa no canal Prêmio Glow no YouTube – e para saber tudo sobre o prêmio que está movimentado a internet, basta acessar o Instagram da @glowbranding.