Segundo o TMZ, as ameaças motivaram o Departamento de Polícia de Los Angeles (Califórnia) a fazer rondas nas proximidades das casas de alguns membros da equipe do HQ e na sede da editora, em Burbank, na Califórnia.

Superman: Son of Kal-E está com lançamento marcado para o próximo dia 16, quando deve chegar às lojas especializadas no Estados Unidos. A publicação tem roteiro de Tom Taylor, artes de John Timms e cores da equipe do estúdio Hi-Fi, contratada para substituir o colorista original da série Gabe Eltaeb, demitido pela DC após fazer declarações homofóbicas nas redes sociais.