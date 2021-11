‘Crimes são respondidos na Justiça, não em artigos com pedido de desculpas’, diz Tabata sobre ataque de José de Abreu

Vítima de ataques machistas à esquerda e à direita por seus posicionamentos na Câmara dos Deputados, a deputada Tábata Amaral (PSB-SP) se viu no centro de uma polêmica incendiária nas redes sociais em setembro. O ator José de Abreu, filiado ao PT, reproduziu no Twitter uma ameaça física contra a parlamentar em que um internauta dizia que iria socá-la até ser preso. O ator chegou a escrever um artigo admitindo o erro. Mas, em entrevista ao A Malu Tá ON, Tábata diz que está fora de questão perdoá-lo: “O que ele fez foi um crime bem tipificado. Até onde me consta, crimes são respondidos na Justiça, não em artigos na Folha de São Paulo com pedido de desculpas”, dispara a deputada.

Para a parlamentar e cientista política, a solidariedade entre as mulheres contra o machismo é seletiva. “O José de Abreu é filiado ao PT. Não ouvi uma palavra de pessoas do partido, sejam mulheres ou homens. Eu me orgulho muito de ter me posicionado todas as vezes em que vi (casos de violência ou machismo), seja a vítima Dilma Rousseff, Joice Hasselmann, Simone Tebet ou Marina Silva”.

