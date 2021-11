Dona do hit ‘Não pode se apaixonar’, MC Danny aterrissa no Acre; vem saber tudo!

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A cantora MC Danny é atração confirmada no espaço de eventos Maison Borges em Rio Branco. Em contato com o site ContilNet, os proprietários do espaço confirmaram o show da MC no Acre, mais não repassaram mais detalhes.

Sucesso nos aplicativos de streaming, a cantora de brega funk MC Danny, 23, ascendeu na música em feat de Xand Avião e DJ Ivis. O jeito peculiar da paulista cantar o refrão da composição viralizou nas redes sociais. Ela ficou conhecida no TikTok e no Instagram com a Música ‘Não Pode se Apaixonar’, gravada em parceria com Xand do Aviões do Forró.

Em feat com Zé Felipe, MC Danny lançou recentemente ‘Toma Toma Vapo Vapo’ e já um estouro a dancinha que tem a participação da influencer e esposa do cantor Zé Filipe, Virginia Fonseca.

Veja os vídeos: