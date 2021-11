Dupla em motocicleta aterroriza moradores da Baixada da Sobral; vítimas relatam como eles agem

O crime contra o patrimônio voltou com força total e moradores de várias áreas da Baixada da Sobral, em Rio Branco, relatam crimes praticados por dupla em motocicleta.

Na noite desta quinta-feira (4), mais um desses crimes aconteceu com um jovem, quando saía das compras em um supermercado no Bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral.

Segundo informações da vítima, ele estava saindo do supermercado com a esposa e sua filha, e trafegavam na Rua Mem. de Sá, em uma motocicleta modelo Titan 150 de cor prata e placa NAA 3I61, quando foram surpreendidos por dois criminosos que estava a pé e, de posse de uma arma de fogo, renderam a família do trabalhador e obrigaram os três descerem da moto. Em seguida, os bandidos tomaram a bolsa da mulher e os celulares da vítima, subiram na moto e fugiram em direção ao Bairro João Pessoa 2.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, colheu as informações e as características dos criminosos e realizaram ronda na região, mas ninguém foi preso. O trabalhador foi até a Delegacia de Flagrantes (Defla), na companhia do próprio pai e registraram o Boletim de Ocorrência. Agora o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.