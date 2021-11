Em 5 anos, Marília Mendonça bateu todos os recordes na música; veja

Em entrevista concedida à este colunista em dezembro de 2019, Marília Mendonça revelou como gostaria de ser lembrada: Como serei lembrada? Talvez como uma pessoa que contrariando os nãos da vida, fez por onde para que seus sonhos fossem, sim, possíveis!” E assim você o fez, Marília. E seus números grandiosos estão aí para provar o seu legado e sua grandiosidade como principal expoente na música nacional brasileira.

Com mais de 10 anos de carreira – começou a compor com 12 anos – a sertaneja quebrou todos os recordes mas iremos começar lá em 2015, quando lançou seu EP de estreia homônimo. Mas foi em 2016, com seu primeiro de DVD, que conquistou o certificado de disco de tripla platina pelas 240 mil cópias vendidas. A canção Infiel emplacou nas paradas, foi uma das músicas mais tocadas do país, e fez a cantora ganhar visibilidade nacional.

