Filho de Gugu, após briga com as irmãs por causa de dinheiro, rompe relação e fala só com a mãe

Gugu Liberato morreu em novembro de 2019, mas a repercussão em torno do assunto continua. Isso porque o apresentador deixou uma fortuna avaliada em R$ 1 bilhão e sua família tem brigado pelo dinheiro. Acontece que a companheira do famoso, Rose Miriam, não se agradou da última decisão que consta no testamento.

Segundo os últimos desejos de Gugu Liberato, a mulher não tem direito a nada. Mas, Rose Miriam entrou na Justiça para reconhecer uma união estável e exige uma pensão para se manter. Além disso, as filhas do apresentador estão revoltadas com a forma que a tia está administrando o inventário. Marina e Sofia acusaram a mulher de esconder o dinheiro do pai e ainda entraram na Justiça contra a tia. Acontece que elas querem administrar a própria herança. Mas, todas essas confusões acabaram causando uma ruptura na família. Isso porque o filho mais velho de Gugu Liberato rompeu com as irmãs. Vale lembrar que em setembro João e as duas tiveram uma discussão intensa sobre a herança do comunicador. Após uma entrevista delas viralizar na web, o clima esquentou na família e eles cortaram relações. Na ocasião, João inclusive parou de seguir uma delas. A única que ainda mantém contato é Rose Miriam. ROSE MIRIAM SE DECLARA PARA O FILHO MAIS VELHO DE GUGU LIBERATO Aliás, nas redes sociais, a mulher posou com o filho e a nora em uma foto e acabou se declarando. “Nossos filhos são bençãos de Deus. A nossa grande oportunidade de nos tornar pessoas melhores. Feliz aniversário,meu filho amado!”, escreveu Rose Miriam. Assim, ela deixou a briga de lado para mostrar seu amor pelo primogênito.