“Fiz a bicha louca que seria se fosse gay”, diz Paulo Betti sobre Téo Pereira

Paulo Betti comentou sobre a repercussão do personagem, Téo Pereira, nas redes sociais. A reapresentação de ‘Império’, que está no fim, gerou críticas ao ator pela interpretação do blogueiro, que é gay. O ator defendeu as escolhas que fez ao criar o personagem.

"Fiz a bicha louca que eu seria se fosse gay", escreveu o ator. "Espero não ter causado danos a causa", disse. A novela, reprisada no horário das 21h, será substituída por 'Um Lugar ao Sol', novela inédita. Betti relembrou o papel na novela e contou que teve uma carga emocional extra, pois Téo seria primeiramente interpretado por José Wilker, morto em 2014. Para montar o personagem, ele buscou referências pessoais e profissionais. "Eu já havia feito um gay num curta de Paulo Halm, 'A vida real não tem retake'. Não trabalhei com preparador de elenco nessa novela", revelou na publicação no Instagram. "Usei as referências de minha observação da vida real e imitei o genial desempenho do meu amigo Sérgio Mamberti no filme 'O Bandido da Luz Vermelha'. Imitei os gestos faciais de minha irmã Teresa, amada e saudosa, assim juntei muito afeto a composição", contou. O ator contou que a equipe técnica apoiou as escolhas na época das gravações e "diretores, técnicos, câmeras, contra regras, maquiadores e continuistas se divertiam, davam ideias e incentivavam". Depois que a novela foi ao ar, ele recebeu mais aprovações, uma delas, muito importante ao ator. "Fui aprovado por meu sobrinho João, em Votorantim. Ele é gay e aos 13 anos matava porcos pra ajudar meu irmão que tinha dó dos bichos. Fiz o que pude e já estou com saudades do Téo Pereira", disse.