Fora da Globo, Leandro Hassum leva tortada e choca público do SBT

A participação de Hassum no jogo Passa ou Repassa surpreendeu o público do SBT, que não esperava pelo ex-global na atração do canal de Silvio Santos. “A gente que vê mais o SBT do que as outras [emissoras] não tá acostumado a ver o Hassum”, comentou uma usuária do Twitter. “Leandro Hassum, o que você está fazendo no SBT?”, questionou outra. “Está meio desconcertante, hoje, assistir o Passa ou Repassa com cinco subcelebridades mais o Hassum”, concluiu um internauta.

Leandro Hassum competiu ao lado do cantor Vitão e da humorista Marlei Cevada contra a trupe do grupo Barbixas, formada por Daniel Nascimento, Anderson Bizzocchi e Elidio Sanna. O humorista, que tem tocado projetos para a Netflix, recebeu com bom humor até as clássicas tortadas na cara, durante atividade do programa. Veja a repercussão: O Leandro Hassum levando torta na cara É O MOMENTO!#DomingoLegal pic.twitter.com/orX7E31Jop — Domingo Legal (@Domingo_Legal) October 31, 2021