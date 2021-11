Força Tarefa prende líder de quadrilha de “puxadores” de veículos, apreende cocaína e recupera veículo roubado em Plácido de Castro

Na manhã desta quarta-feira, 24, uma força tarefa composta pela Policia Civil e Policia Federal desarticulou quadrilha de “puxadores” de veículos que agia no município de Plácido de Castro, fronteira com a Bolívia. O trabalho investigativo das duas forças de segurança identificou os alvos e possibilitou realizar operação policial para fortalecer a segurança na fronteira e prender os autores de vários roubos a veículos.

No curso da operação, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de L.D.N, de 20 anos, apontado pela Polícia Judiciária como um dos maiores receptadores de veículos na fronteira do Acre, na divisa do Brasil com a Bolívia.

Ainda em desdobramento das ações policiais, foi preso J.G.S, de 18 anos de idade, na posse de cerca de 500g de cocaína pura e 100g de oxidado. Em continuidade às operações, na manhã de ontem, terça-feira, 23 de novembro de 2021, a Polícia Civil e Federal recuperaram um veículo marca Fiat, modelo Strada, placas MZU-3845, que havia sido roubado no município de Bujari, no dia 14 de novembro de 2021.

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 24, no Bairro Mocinha Magalhães, na cidade de Rio Branco, a Polícia Civil e Federal prenderam M.J.V.S, de 37 anos. O alvo possui três mandados de prisão por tráfico de drogas.

A prisão de M.J.V.S é fruto de um intenso trabalho de investigação desenvolvido pela Delegacia Geral de Plácido de Castro que há muito tempo já estava investigando o criminoso que é peça fundamental na engrenagem criminosa que tem empreendido sucessivos roubos de veículos no Acre.

As prisões de ontem e hoje são reflexo da investigação desenvolvida pela Polícia Civil em conjunto com a Policia Federal no combate a criminalidade, sobretudo ao crime de roubo a veículos que tem como destino final o país Bolivia que é uma dos maiores produtores de entorpecente.

Segundo o Delegado Danilo Almeida, as ações das Polícias Civil e Federal têm proporcionado o fortalecimento da segurança na fronteira, o que se reflete positivamente em todos os rincões do Acre, especialmente na Capital Rio Branco.

“Quando os roubadores são presos ou os carros são recuperados, há um restabelecimento da ordem, com graves consequências aos infratores da lei, o que acaba por inibir novas ações criminosas. Como o roubo de veículos está intrinsecamente ligado ao tráfico de drogas e de armas, numa dinâmica que se retroalimenta, fortalecer a fronteira é fortalecer a segurança no Acre, especialmente em Rio Branco, cidade mais atingida pelos roubos”, disse a autoridade policial.

A comprovar o compromisso da Polícia Civil com a segurança da nossa fronteira, este foi o oitavo veículo recuperado em menos de dois meses. Os presos foram conduzidos a delegacia para prestar esclarecimentos e em seguida colocados à disposição da justiça.