GIRO recupera veículo roubado na fronteira com a Bolívia

Uma equipe de Policiais Militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva-GIRO, encontraram na rua Major Salinas, no centro de Brasiléia o veículo Fiat/Strada, de cor preta, placas QWM com registro de roubo que aconteceu em Rio Branco, capital do Acre, entre os dias 21 e 22 deste mês há 230 km da fronteira com a Bolívia.

O veículo teria sido ‘abandonado’ na rua Major Salinas e as chaves encontradas por terceiros. Uma pessoa que não quis se identificar, ligou para o comando do 5º Batalhão e comunicou sobre veículo parado na rua.

O carro foi levado pela guarnição para delegacia geral de Polícia Civil de Brasileia, onde seria tomado as providências de restituição ao proprietário.

Até o momento não há informações de acusados pelo roubo do veículo.