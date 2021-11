Gladson antecipa viagem e chega ao Acre para tratar de decisões polêmicas de Rocha

O governador Gladson Cameli já desembarcou no Acre depois de uma extensa agenda na Escócia, onde participava da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26).

Seu voo chegou ao Aeroporto de Rio Branco às 10h desta segunda-feira (8).

De acordo com a porta-voz do Governo, Mirla Miranda, o chefe do executivo já deve cumprir agenda nas próximas horas, mesmo cansado.

Uma das questões que devem ser resolvidas pelo gestor tem a ver com a exoneração do ex-procurador João Paulo Setti pelo vice-governador Major Rocha, que estava assumindo o governo interinamente. A volta de Gladson foi antecipada por esse motivo.

Rocha, além de exonerar Setti, também revogou algumas medidas assinadas por Cameli – o que deixou a relação entre os dois ainda mais conturbada.