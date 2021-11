Gladson celebra Dia dedicado às vítimas de acidentes de trânsito

“No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, escreveu o governador Gladson Cameli em suas redes sociais ao comentar as celebrações em torno do Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trânsito, comemorado no último domingo (21). O governador lembrou que a data foi criada com o objetivo de convocar toda a sociedade para a conscientização de condutas viárias mais seguras e homenagear as vítimas do trânsito.

O Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, por meio do Núcleo de Atenção e Prevenção às Violências/Programa Vida no Trânsito em alusão á data, realizaram operação conjunta com instituições de segurança no trânsito, em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito. O evento contou com a participação de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) e Conselho Estadual de Saúde.

Gladson Cameli comemorou a redução de acidentes com vítimas fatais no Acre e disse que, apesar disso, ainda há violência no trânsito de que um trânsito seguro depende de cada pessoa que dirige. “Conduzir veículo é um ato de responsabilidade também e todos nós temos que ter atenção a isso”, disse.