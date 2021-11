Globo planeja várias mudanças e demissões de estrelas da casa

A Globo já planeja a programação inédita de 2022. Mas, ela também tem uma lista com medidas que irão de encontro ‘com as transformações e as novas dinâmicas de parceria da emissora e do mercado’. Já nas próximas semanas vários atores serão informados sobre a não renovação dos seus respectivos contratos.

Todos os ainda funcionários, com exceções de Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Suzana Vieira, Gloria Pires e outras pratas fundamentais da casa, serão avisados que agora o vinculo irá acontecer por obra. Chega também ao fim o contrato de três anos para as estrelas da casa com 100 % do salário no ar e 40% do pagamento quando o profissional estiver fora do ar. Essa medida visa acabar também com a recusa de personagens, que sempre aconteceu no departamento.

Outra novidade é o fim dos salários astronômicos. Isso explica a demissão na semana passada de Cissa Guimarães, que ganhava na casa dos três dígitos, para a promoção de Talitha Morete ao quadro fixo de apresentadores do ‘É de Casa’. A moça começou a receber recentemente um salário de dois dígitos. Aliás, pouquíssimos famosos tanto na dramaturgia como na linha de shows vão ganhar mais de R $ 100 mil.

Sem medo da concorrência

A alta direção da Globo também não está nem um pouco preocupada com uma suposta debandada de atores para Warner por causa das chegadas de Silvio de Abreu e Mônica Albuquerque na plataforma. Os dois foram desligados da empresa porque não acompanharam as inovações do mercado que a empresa quer entrar e dominar.

Esta humilde colunista soube que alguns nomes globais estão na lista da dispensa como a autora Manuela Dias e pasmem Fernanda Gentil. A primeira pelo fiasco de ‘Amor de Mãe’ e rebeldia em fingir que não escutou os pitacos do diretor José Luiz Villamarim durante as gravações da novela para melhorar o rumo da trama. A segunda pela rejeição junto aos telespectadores. Gentil tem alto índice de não aceitação do público e todas os programas comandados pela apresentadora ficaram na zona do rebaixamento da audiência na emissora.

O departamento de Jornalismo também vai passar por mudanças. Muitos figurões com décadas e mais décadas de casa já sentem as batatas assando com as promoções de repórteres e apresentadores mais novos e com salários baixos.