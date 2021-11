Grupo J Cruz anuncia ações surpreendentes de final de ano, com novidades exclusivas e preços acessíveis

Beleza e saúde é a especialidade do Grupo J Cruz que é genuinamente acreano, se consagrou como a maior rede de farmácias em nosso estado, se tornando líder no seguimento e em ações para a promoção da saúde no estado do Acre. Visando proporcionar acesso a medicamentos e produtos de beleza ao alcance de todos, o Grupo J Cruz lança esse ano ações promocionais EXCLUSIVAS com preços acessíveis.

Neste sentido, já estão ativas em todas as empresas do Grupo (Hoje Cosmetics, Farmácia do Consumidor e Drogarias Ultra Popular) as ações “Esquenta Black friday” “Black Farma” e a terceira edição de uma ação que é exclusiva do grupo “BLACK FRALDAS”.

Essas ações vão de encontro ao atual momento econômico, o “Esquenta Black Friday” por exemplo lança todos os dias um produto com descontos jamais vistos, dando o acesso a medicamentos e produtos que são válidos por 24 horas, com preços acessíveis. Ações como essas vão além das fronteiras de interesses econômicos do grupo J Cruz, a empresa considera muito mais abrangente e humano proporcionar a possibilidade de a população adquirir seus medicamentos com preços jamais vistos, ampliando assim a possibilidade de autocuidado e promoção da saúde para todos.

O Grupo J Cruz está aplicando um conceito de responsabilidade social que já é sua característica, abrangendo o comprometimento permanente do grupo para com o desenvolvimento econômico e melhorias na qualidade de vida da sociedade em geral.

O grupo lançará ainda neste mês de novembro a sua terceira edição do BLACK FRALDAS, onde os papais e mamães já ficam atentos aguardando a possibilidade de comprar fraldas com preços super acessíveis.

Para o presidente, o Sr. José de Oliveira Cruz (Edson), essa é uma oportunidade de selar um agradecimento especial a sociedade acreana por ter sido um ano muito difícil para todos: “É uma maneira de retribuímos a população que ainda está passando por um período pandêmico e desafiador, assim estamos levando o acesso a medicamentos e produtos extremamente baratos a nossa população que é tão merecedora”, pontuou Edson.

É importante estar seguindo as redes sociais do Grupo J CRUZ para acompanhar as promoções diárias que são exclusivas para o dia (@grupojcruz, @ultrapopular.ac, @farmaciadoconsumidor.ac e @hojecosmetics). Mesmo com grande estoque o Grupo J Cruz relata a importância de estar atento as datas e validade das ofertas.