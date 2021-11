Gui Araujo afirma que romances com Jade Picon e Anitta “são fatos”

Décimo eliminado de A Fazenda 13, Gui Araujo descobriu, na noite dessa quinta-feira (25/11), a proporção que suas declarações sobre a influencer Jade Picon. O ex-MTV voltou atrás e negou que ela tenha traído João Guilherme com ele.

De acordo com Gui, ele já sabia sobre o fim do namoro dias antes de o ex-casal fazer o anúncio nas redes sociais . “Eu fui o primeiro a saber [do término], fiquei sabendo na madrugada”, disse. “São fatos. Se distorceram do jeito que foi contado, são fatos”, continuou.

Em uma das festas do reality show rural, o ex-MTV afirmou que ficou com a influencer bem antes de o “contrato anterior” acabar. O público logo entendeu que o tal “contrato” seria o namoro com o filho de Leonardo.

“Se eu tiver que vir à público mostrar, provar, expor, vai ser muito chato. Mas eu vou ter que fazer. Vou estar aqui fora agora, vou ter a chance de provar passo a passo disso. Não foi em nenhum momento traição de ambas as partes, eu não estava com ninguém também”, completou.

Anitta

Sobre o relacionamento com Anitta, Gui descobriu que Anitta falou sobre ele como mitomaníaco, ou seja, uma pessoa que mente de maneira doentia.

“Ela deu a definição no Twitter de ‘mitomania’, que, inclusive, foi a palavra que mais atribuíram a você. Foi de mitomaníaco e mentiroso e, praticamente, todas as histórias que você falava lá, as pessoas falavam aqui que não tinham acontecido. Teve uma mais grave que acho que tomou mais proporção de você contando um relacionamento em códigos. Não sei se podia”, afirmou Lucas Selfie.

“Até podia, né”, disse Gui ao ouvir as acusações. Ele também garantiu que não inventou nada e que tudo o que ele contou durante o reality realmente aconteceu. “Eu vou estar aqui fora agora, né? Então, eu vou ter a chance de provar passo a passo disso, porque eu me relacionei, realmente, com a Anitta, tá ligado?”, completou.