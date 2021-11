Justiça suspende investigação contra Wesley Safadão por furar fila da vacina

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) mandou suspender a investigação criminal do Ministério Público do Ceará (MPCE) que apura a vacinação irregular do cantor Wesley Safadão, da esposa Thyane Dantas e da produtora Sabrina Tavares.

Segundo a Globo, a decisão foi tomada após a defesa dos três entrarem com um habeas corpus pedindo o trancamento da investigação. Na decisão determinada pela desembargadora Francisca Adeline Viana, o Ministério Público está proibido de avançar nas investigações contra os três ou até mesmo fazer qualquer “ato persecutório”, como apresentar uma denúncia.

A desembargadora justifica que o mérito do caso deve ser analisado pela 2ª Câmara Criminal, que reúne quatro desembargadores e vai decidir se tranca o processo definitivamente ou não. Até lá, o procedimento está suspenso.

“Tenho por bem deferir o pleito liminar, para determinar a suspensão parcial do PIC, ou seja, tão somente no que se refere aos pacientes [Safadão, Thyane Dantas e Sabrina Tavares], determinando que as autoridades impetradas se eximam de praticar atos persecutórios em relação aos mesmos”, escreveu a desembargadora na decisão.

O habeas corpus tramita em segredo de justiça. O advogado dos três argumenta haver “abuso no exercício da pretensão executória” por parte do MP. O caso para ele é atípico e não há justa causa para a investigação.

A suspensão do procedimento, porém, não alcança os demais investigados que atuavam como servidores do município ou prestavam serviços durante a vacinação. Recentemente, os três negaram um acordo ofertado pelo MP do Ceará para que a investigação fosse encerrada. O acordo previa o pagamento de R$ 1 milhão para os três somados.

Em nota, o advogado de Wesley, Willer Tomaz, diz que a acusação é “descabida e falaciosa”. Leia a nota na íntegra:

“A acusação é completamente descabida e falaciosa, pois tenta incriminar um inocente por um fato que nem sequer configura crime, num malabarismo argumentativo que não tem espaço no campo do Direito Penal e que viola frontalmente os direitos fundamentais mais básicos do cidadão, de não ser investigado por fato que não constitui infração penal.