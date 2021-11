Luciano Camargo entra na Justiça contra documentário de Zezé na Netfix, briga familiar explode e fim é anunciado

Zezé di Camargo e Luciano é uma dupla sertaneja de muito sucesso há anos e a Netflix não perdeu tempo e logo quis produzir uma série. No entanto, parece que a parceria dos irmãos pode está próxima de acabar. Afinal, segundo a coluna de Leo Dias, do portal Metrópoles, Luciano entrou na Justiça para barrar a gigante do streaming de usar imagens dele na série É o Amor: Família Camargo.

Sendo assim, Luciano, que teve visita inesperada recentemente, não aprovou o tratamento que a concorrente do Globoplay deu para ele. Toda a série teve gravação durante o ano de 2020, mas só no último dia 4 de setembro que a Netflix o procurou para dar um depoimento sobre a parceria de mais de 30 anos com Zezé. Representantes da plataforma procuraram a equipe de Luciano algumas vezes e em uma delas teve o objetivo de assinar a autorização de uso de imagens, o que não foi aceito por Luciano. Dessa forma, o desentendimento entre os parceiros é verídico e o fim da dupla pode ter o anúncio em breve. Luciano fala sobre término da dupla com Zezé di Camargo Há pouco tempo, Luciano falou sobre o burburinho de que a dupla sertaneja acabou. Desse modo, ele disse: “Tem pessoas falando que a gente está se separando, mas eu não me importo, porque eu sei que eu e meu irmão estamos juntos. Eu sei da torcida dele para os meus projetos, e ele sabe da minha torcida para os projetos dele. Mas tudo é no tempo de Deus, sempre falo isso”. Em seguida, o famoso comentou a razão de lançar um projeto gospel e individual. “Eu nunca externava o meu sentimento em relação a Deus, e em um ano de pandemia… Realmente peguei todo mundo de surpresa”, afirmou Luciano. No entanto, o projeto é antigo e só aconteceu em razão de uma promessa. “Demorei a entender que se tratava de uma promessa”, revelou.