Luciano Szafir não se controla, após vê marido de Sasha anunciar fim, e detona com recado na lata

Luciano Szafir, pai de Sasha e ex-namorado de Xuxa, teve momentos difíceis durante a pandemia Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus e que já levou a vida de mais de 600 mil brasileiros. Desse modo, ele chegou a ter o diagnóstico da terrível doença duas vezes. Todavia, a última vez que ele se contaminou teve sintomas fortes e luta contra as sequelas até hoje.

Sendo assim, após os momentos que passou, Luciano Szafir procura aproveitar melhor a família. Além disso, procura ficar mais próximo dos filhos e interagir com seus fãs por meio das redes sociais. A caixinha de perguntas se tornou um mecanismo muito interessante para haver interação entre famosos e anônimos, e o ex de Xuxa Meneghel fez uso do artifícios.

Luciano Szafir, pai de Sasha e ex-namorado de Xuxa Meneghel, comenta sobre temas envolvendo a família

Dessa forma, o galã respondeu questionamentos sobre o marido de Sasha, João Figueiredo e comentou sobre o relacionamento que a herdeira de Xuxa tem com seus irmãos caçulas. “É uma relação maravilhosa. Eles se amam muito. É muito gostoso ver os três brincando”, afirmou Luciano Szafir. Ademais, ao falar sobre o marido da filha, ele disse: “Eu adoro o João, ele é um menino de ouro. Se ele tiver vendo: ‘João, um beijo pra você’”.

