Luísa Sonza e Thiaguinho são flagrados aos beijos no Rio

Meses após terminar namoro com Vitão, parece que a fila andou para Luísa Sonza. De acordo com o site de fofocas Em Off, Thiaguinho e a cantora foram vistos aos beijos no litoral do Rio de Janeiro. Os dois também aparecem se abraçando em um registro tirado por um internauta que fez questão de compartilhar a foto nas redes sociais.

Vale lembrar que, recentemente, vários boatos de que Sonza estaria se relacionando com Pedro Lagum começou a circular na mídia, no entanto, a cantora desmentiu. Apesar disso, Luísa, que até o momento estava solteira, revelou em entrevista que possui uma amizade colorida com o DJ Pedro Sampaio.

Registro tirado por um internauta | Reprodução

Recentemente, a cantora revelou ser bisexual: “Ainda é um assunto delicado, por vários motivos. Tenho muito cuidado ao falar disso por não estar na linha de frente, vivendo essa luta diariamente. Estou num relacionamento hétero, mas sou 100% bissexual, tenho certeza absoluta disso, sinto atração por mulher e homem desde criança”, disse.