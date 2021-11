Manifestações, síndrome mão-pé-boca, mega operação e mais: veja o que foi destaque nesta quinta

Fique informado com os destaques desta quinta-feira (25), no ContilNet.

Cerca de 8 sindicatos da saúde paralisam nesta quinta em ato em frente à Sesacre; greve pode ser deflagrada

Iniciou na manhã desta quinta-feira (25) uma paralisação de 12 horas de servidores da Saúde que trabalham para o Governo do Estado. Além do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), a mobilização conta com a participação de outros oito sindicatos, entre o Sintesac, Spate, Sindifarma, Sindiconam, Sindicato dos Enfermeiros e Sinbiomed. Veja mais.

Síndrome mão-pé-boca: saúde alerta para vigilância da doença nos municípios

O governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), enviou para os municípios um informe técnico alertando as gestões para que aumente a vigilância da síndrome mão-pé-boca. Além do informe, enviado nesta quinta-feira, 25, a Sesacre também enviou um formulário padrão de notificação. Leia na íntegra.

Denunciando maus-tratos e violência contra presos, familiares param o trânsito de Rio Branco pedindo volta de visitas

Familiares de detentos que cumprem penas nos presídios de Rio Branco realizaram uma manifestação no Centro de Rio Branco nesta quinta-feira (25), contra a decisão do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) que suspendeu as visitas nos presídios do estado. Com o ato, o trânsito ficou comprometido em pelo menos quatro vias: Avenida Getúlio Vargas, Rua Arlíndo Porto Leal e Rua Epaminondas Jácome, além da Ponte Juscelino Kubitschek, que dá acesso a veículos que saem do Primeiro para o Segundo Distrito de Rio Branco. Veja mais.

‘Continuo no partido e nunca disse que sairia’, diz Roberto Duarte após ‘carta de liberação’ do MDB

“Pra mim, foi uma surpresa. Nunca disse que sairia do partido”. Foi assim que o deputado Roberto Duarte recebeu, nesta quinta-feira (25), uma carta do MDB informando sua liberação do partido. Ao ContilNet, o deputado afirma que não entende o teor do documento e que nunca houve, nesse sentido, conversa parecida com a executiva da sigla. Saiba mais.

Polícia Federal vai fazer mega-operação para expulsar garimpeiros do rio Madeira

Agentes da Polícia Federal baseados no Acre devem se deslocar, nas próximas horas, para o Amazonas, na divisa com Rondônia. Eles devem se juntar a agentes vindos de outras regiões do país que vão participar de uma grande operação policial, que deve contar com a participação da Marinha do Brasil, no combate à ação ilegal de garimpeiros que invadiram o rio Madeira em busca de ouro, revelou uma fonte do órgão no Acre. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, confirmou, em entrevista à imprensa, uma gigantesca operação na localidade nas próximas horas. Veja mais.