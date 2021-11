Maraisa mostra última conversa com Marília Mendonça no dia do acidente

Em mensagens trocadas em um grupo de Whatsapp na manhã da tragédia, Maraisa se declarou à Marília. “Amiga, te amo! Amo muito você”, diz. “Não esquece disso”, acrescenta. As duas ainda chegaram a trocar áudios curtos, com poucos segundos de duração.

A amizade entre a sertanejas tem sido bastante elogiada na web. No velório de Marília em Goiânia, no sábado (6/11), as irmãs deram suporte à familiares da sertaneja e seguiram até o sepultamento ao lado do caixão dela. “Que coisa linda, isa. O amor de vocês era sem medidas, e que sorte a nossa (fãs) de termos a oportunidade de viver a amizade de vocês. Amo vocês, pra todo sempre”, escreveu uma internauta.