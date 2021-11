Mulher é jogada de escada pelo companheiro, que é preso em flagrante por tentativa de feminicídio

Uma mulher de 21 anos foi jogada da escada de uma casa no Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, pelo companheiro. Segundo o delegado plantonista da Delegacia da Mulher, João Victor Tayah, a mulher está no Centro Cirúrgico do Hospital João Lúcio.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde foi indiciado por tentativa de feminicídio. Segundo moradores do local, ele teria histórico de envolvimentos em brigas com outros moradores do local. O delegado também confirmou que o casal têm outros registros na delegacia.

“Ela está no centro cirúrgico do Hospital João Lúcio, passando por um procedimento para corrigir eventual fratura no crânio”, disse o delegado.

Em depoimento, o homem contou que os dois estavam brigando e ele tentou se desvencilhar das agressões da mulher, quando a empurrou. Ela, então, se desequilibrou e caiu da escada.

“Fizemos um levantamento aqui, que mostrou que já tiveram outras ocorrências envolvendo esse casal, mas que correm em segredo de justiça, como todos os casos de violência doméstica”, concluiu o delegado.