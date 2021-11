Mutirão de vacina, greve dos médicos, cidadãos rio-branquenses, Petecão ao vivo e mais: os destaques do ContilNet

Fique mais informado com as matérias que foram destaque desta sexta-feira, 19, no Contilnet.

Após denúncia ao ContilNet, MPF investiga caso de aluno trans que teve nome social negado pela Ufac

O Ministério Público Federal (MPF) decidiu abrir uma investigação nesta sexta-feira (19) para apurar a denúncia feita ao ContilNet pelo ex-estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Acre (Ufac), Eduardo Sousa de Freitas, que é homem trans e não conseguiu formar junto com sua turma por ter seu nome social negado. Saiba mais.

Governo do AC e prefeitura anunciam mutirões e locais de aplicação da dose de reforço; confira

O Estado e os municípios estão autorizados a aplicar dose de reforço contra a covid-19 na população acima dos 18 anos, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde, publicada na quarta-feira (17). Confira.

Pelo menos quatro unidades de Saúde em Rio Branco são afetadas por greve dos médicos, diz sindicato

Após a justiça decidir que apenas 10% dos médicos podem paralisar as atividades na cidade de Rio Branco, algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão com atendimentos reduzidos nesta sexta-feira (19). Veja mais.

Jenilson Leite, Degmar Kinpara e mais: Câmara concede título de cidadão rio-branquense a 23 personalidades

A Câmara Municipal de Rio Branco concedeu nesta sexta-feira (19), o título de cidadão rio-branquense a 23 pessoas que prestam ou prestaram algum tipo de serviço importante para o desenvolvimento da sociedade local, mesmo não tendo nascido na capital. Leia na íntegra.

Lei obriga a divulgação da lei de combate à violência sexual em unidades de saúde de Rio Branco

A Câmara dos Vereadores de Rio Branco promulgou nesta sexta-feira (19) a Lei nº 2.416 que determina a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos acerca da violência sexual, em ato de divulgação da Lei Federal de nº 12.845/2013, conhecida como “Lei do Minuto Seguinte”. Saiba mais.

Petecão ao vivo no ContilNet

Quem visitou os estúdios do ContilNet na tarde desta sexta-feira (19) foi o senador Sérgio Petecão.

Reveja os melhores momentos:

A entrevista completa vai ao ar no ContilNet Play, nossa plataforma exclusiva de vídeos.

Veja: ‘Não teria problema em conversar com ele’, diz Petecão sobre Wherles Rocha para Eleições 2022

Veja também: “Eu tenho pesquisa”, dispara senador Sérgio Petecão ao ContilNet sobre levantamentos para Eleições 2022