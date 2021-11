Pelo menos quatro unidades de Saúde em Rio Branco são afetadas por greve dos médicos, diz sindicato

Após a justiça decidir que apenas 10% dos médicos podem paralisar as atividades na cidade de Rio Branco, algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão com atendimentos reduzidos nesta sexta-feira (19).

SAIBA MAIS: “Manteremos a greve nem que seja com uma só pessoa”, diz Sindmed sobre paralisação dos médicos em Rio Branco

Alguns médicos dos postos do Vila Ivonete, Mocinha Magalhães, Barral e Canaã estão parados, de acordo com o sindicato que representa a categoria. A situação faz com que os únicos profissionais que estão atuando tenham uma sobrecarga de atendimentos.

O Sindmed deflagrou a greve no último dia 8 de novembro pedindo reforma do Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR).

O presidente do movimento, Guilherme Pulici, disse que o sindicato vem buscando diálogo com o executivo municipal há pelos 4 meses mas não obtém respostas.