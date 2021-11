“No fim, o povo dá a resposta”, diz Gladson sobre relação conflituosa com Rocha

Entrevistado pelo ContilNet nesta sexta-feira (12), o governador Gladson Cameli comentou rapidamente as últimas polêmicas envolvendo a relação dele com o vice-governador Wherles Rocha.

O clima entre os dois ficou ainda mais tenso desde que Rocha exonerou o procurador-geral João Paulo Setti, durante viagem de Gladson à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP 26), e tornou sem efeito algumas exonerações assinadas pelo chefe do executivo. Setti voltou ao cargo na quarta-feira (10), quando sua exoneração foi tornada sem efeito por Gladson, em publicação no Diário Oficial.

Cameli precisou antecipar seu retorno ao Acre após as decisões de Rocha.

“Eu não quero entrar nessa briga infantil e disputar ego. A população está vendo tudo o que tenho feito pelo Acre e como tenho escolhido governar esse Estado. No fim das contas, o povo dá a resposta e mostra quem é quem”, defendeu o governador.