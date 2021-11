Norovírus deixa autoridades em alerta; milhares de pessoas já foram infectadas

No Rio Grande do Sul, o Cevs – Centro Estadual de Vigilância em Saúde, emitiu um alerta devido ao surto de doença diarreia que já foi registrada em mais de 20 cidades pelo estado. Até o momento, nove destas cidades já confirmaram que o problema vem sendo causado pelo norovírus e mais de 2 mil pessoas estão infectadas.

Bento Gonçalves e Santa Cruz do Sul são os municípios com maior número de casos confirmados, por isso a população deve ficar atenta aos sintomas e o que fazer para se prevenir.

Esse vírus causa gastroenterite viral, diarreia, dor abdominal e também vômito. A principal forma de transmissão é através da água contaminada, além dos alimentos manipulados por pessoas contaminadas.

A população está sendo orientada a tomar mais cuidado com a água que consome, dando preferência sempre para as fontes seguras e que passaram por tratamento adequado. Também é importante manter as mãos limpas, higienizadas, principalmente na hora das refeições.