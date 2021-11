O que é e para que serve a bolsa de estomia usada por Luciano Szafir

O ator teve, então, que passar por uma cirurgia para retirar alça intestinal, limpar toda a cavidade abdominal e colocar a bolsa de estomia no cólon.

‘Conscientizar as pessoas’

Após o desfilar na SPFW, Szafir usou as redes sociais para afirmar que o desfile com a bolsa de estomia teve o objetivo de “conscientizar as pessoas sobre a importância do uso” do aparelho.

“Hoje é um dia muito feliz para mim! Desfilar na SPFW e conscientizar as pessoas sobre a importância do uso de uma bolsa de estomia foram as minhas metas realizadas no dia. Há muito tempo que eu já planejava isso e esta surpresa no desfile foi pensada em todos os detalhes”, afirmou.