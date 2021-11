Um pai matou a própria filha de 11 anos após efetuar um tiro durante uma caçada no último sábado (27), no Texas, Estados Unidos. Segundo a polícia, as investigações apontam que o tiro foi acidental.

A menina chegou a ser socorrida para um hospital com ferimentos graves, mas não resistiu. A família criou uma vaquinha online para arcar com os custos do funeral.

A promotoria avaliará se o pai da menina será acusado de alguma coisa, quando o inquérito for concluído.

*Com informações do Globo