Quarta onda de Covid na Europa ameaça o Brasil? Especialistas explicam

Vacinação

Atualmente, a Europa vive uma situação heterogênea em relação à cobertura vacinal. Enquanto Portugal e Espanha têm 86,6% e 79,6% da população totalmente imunizada, respectivamente, a Alemanha segue com 68% dos habitantes com as duas doses ou dose única, a Áustria com 65%, a Estônia com 59% e a Rússia com 37%, segundo a plataforma Our World In Data.

A cobertura vacinal estagnada combinada com o avanço da variante Delta do novo coronavírus – em especial entre os não vacinados – e as flexibilizações das medidas de proteção são fatores que contribuíram para o aumento de casos.

Embora o Brasil tenha, até essa segunda-feira (22/11), 70,9% da população com 12 anos ou mais totalmente imunizada contra a Covid-19, Carla Domingues lembra que o país de proporções continentais também vive disparidades em relação à vacinação.

“Assim como a maioria dos países estagnaram em 60% da população vacinada, mas com uma cobertura não homogênea, temos municípios muito bem na campanha de vacinação e outros que estão muito atrás, deixando suas populações mais vulneráveis”, afirma a epidemiologista.

Junto a isso, há a retomada das viagens para o exterior, que podem resultar em uma maior circulação do vírus.

Tempo de reação

A epidemiologista Carla Domingues lembra que a situação da epidemia da Covid-19 no Brasil tem uma defasagem de três meses em relação aos EUA e aos países da Europa. Foi assim no início da pandemia e ao longo de quase dois anos. “Vimos a pandemia começar nos países desenvolvidos e depois vir com mais força períodos depois”, recorda.

Para que o país não repita esse ciclo, a biomédica Mellanie Fontes-Dutra, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e divulgadora científica pela Rede Análise Covid-19, afirma que é preciso acelerar ainda mais a vacinação por aqui, com o regime completo de duas doses.

“Também é preciso reforçar as medidas que impactam na transmissão, como o uso de máscaras principalmente em ambientes fechados, além da preferência por ambientes abertos e bem ventilados, assim como o distanciamento físico sempre que possível”, reforça Mellanie.