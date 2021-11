Saiba como escutar áudio do WhatsApp antes de enviá-lo para algum contato

Os usuários do WhatsApp que gostam de escutar seus próprios áudios, agora, podem fazer isso antes mesmo de enviá-los. É que a plataforma liberou uma atualização que permite pausar o áudio antes de enviá-lo na conversa. Por enquanto, esse novo recurso só está disponível para iPhone (iOS) e a versão beta do aplicativo para PC.

