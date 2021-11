Segredo com parceiro, briga com a Globo e expulsão de vizinhos: Roberto Carlos tem vida escancarada

Roberto Carlos passou por algumas perdas e muitos momentos difíceis, portanto, após essas turbulências o cantor está tendo uma rede de apoio. Além disso, parece que o contratado da Globo está cansado da emissora dos Marinho, porém, há alguns segredos que envolve sua carreira e as pessoas à sua volta.

Durante entrevista ao “Domingão do Faustão”, no início de 2021, o cantor Daniel contou que é parceiro do cantor. Eles têm uma amizade muito forte e se aproximaram mais durante a pandemia. O sertanejo revelou que o isolamento social fez com eles tivessem uma ligação maior.

“Eu cheguei a receber uma ligação dele numa ocasião – eu não esperava isso – pra falar de uma regravação que fiz de uma música dele. Ele disse que estava assistindo ao vídeo e me disse ‘Daniel, que gravação linda que você fez’”, assim, contou o famoso.

Sendo assim, Roberto Carlos, após ver o ex-mordomo expor podres do cantor após briga, até o momento vive uma batalha sobre o seu especial de fim de ano, que chegava quase ao seu segundo ano sem edições inéditas. O jornal O Globo afirmou que o Rei preparava algo novo, porém, com a morte de seu filho, Dudu Braga e o medo da pandemia da covid-19, quase fazia com que o artista desistisse.

Roberto Carlos terá a presença de dez convidados no especial de fim de ano

Além disso, o site Na Telinha, contudo, informou nesta semana que o veterano gravará o especial entre os dias 6 e 7 de dezembro nos estúdios da emissora carioca. O especial de fim de ano contará com a presença de 10 convidados, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e outros.

Vale lembrar que quando Dudu faleceu Roberto Carlos usou as redes sociais para agradecer o apoio dos fãs.

“Agradeço de todo coração a todos que me enviaram mensagens e manifestações de amor e de carinho. Muito obrigado e que o nosso Deus de bondade proteja e abençoe a todos nós. Amém. Roberto Carlos”, assim, escreveu ele.