Senadora Mailza e Flaviano Melo discutem processo eleitoral de 2022

A presidente do Progressistas, senadora Mailza, recebeu em seu gabinete, em Brasília, o deputado federal e presidente do MDB, Flaviano Melo, nesta terça-feira, 09.

Os presidentes partidários conversaram sobre as expectativas para as eleições do próximo ano e fizeram avaliação do atual cenário político.

“Esta nossa conversa é a sinalização para parcerias, de mantermos a união deste nosso grupo que caminha unido há muito anos”, destacou Mailza.

Flaviano observou a excelente aceitação popular do governador Gladson Cameli (Progressistas), segundo recentes pesquisas.

“O MDB mostra-se preparado para estar junto com este grupo, inclusive com indicação para a chapa majoritária”, disse o deputado.