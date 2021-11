Sucuri de 5 metros fica presa em galhos após devorar animal grande em MS

O empresário conhece bem as águas cristalinas dos rios de Bonito há mais de 20 anos. “Na época do inverno elas [sucuris] saem para fora, acasalam, trocam de pele, comem e voltam para toca. Geralmente a fêmea é a maior. A maior que vimos tinha 8 metros”, relembra.

A curiosidade pelas sucuris virou um verdadeiro fascínio para Juca. “Fazemos trabalhos de conscientização, pois as sucuris não atacam as pessoas. Já acompanhei inúmeras pessoas para expedições. Acompanham por curiosidade, por apreciação e para entender a vida das sucuris”.

A doutora em Ecologia pela Universidade de São Paulo (USP) Juliana Terra disse que a proximidade entre os turista e a serpente é perigosa. Ao g1 , a especialista em estudos com as sucuris afirmou que alertas precisam ser feitos.

Outro flagrantes de sucuris

No dia 9 de julho, o produtor rural e pescador amador Roney Dronov se deparou com outra sucuri gigante tomando sol, dessa vez em uma árvore, no leito do Rio Dourados, também em Mato Grosso do Sul.