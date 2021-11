Supervisor de varejo, consultor de vendas e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quinta-feira

O ContilNet separou nesta quinta-feira (04), três oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para supervisor de varejo, coordenador de marketing e consultor de vendas especialista.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Supervisor de Varejo na “Americanas – Senador Guiomard”: Graduação completa nos cursos: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Estatística, física e Matemática, graduado no último ano. Ser referência para a equipe, atender os clientes de nossas lojas e inspirar a equipe a realizar um atendimento com excelência, gerenciar o desempenho da loja e garantir os melhores resultados de vendas dos departamentos, realizar e avaliar a exposição e a precificação dos produtos, dentre outros.

– Coordenador de Marketing na “Café Vovó Pureza”: O coordenador de Marketing do Café Vovó Pureza atuará desenvolvendo artes e conteúdo a serem postados em nossas redes sociais, além de promover campanhas de marketing, com o suporte da equipe. Encaminhe seu currículo com portfólio para [email protected].

– Consultor de vendas especialista no “Barriga Verde”: Realizar atendimento aos clientes referente ao setor de iluminação, organizar a exposição dos produtos, analisar plantas, especificando o produto adequado para cada ambiente, auxiliar os demais vendedores em dúvidas quanto a parte de iluminação. Cursando ou formado em Arquitetura e Urbanismo ou Design de Interiores. Conhecimento intermediário em plantas e materiais de construção, conhecimento em vendas e experiência na área (vendas ou arquitetura) será considerado um diferencial. Horário de segunda a sexta das 7:30 às 17:30 (2h de almoço) e sábado das 8h às 12h, com remuneração média de R$1,4 mil.