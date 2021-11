Avião onde supostamente estaria cantora Marília Mendonça cai

Um avião de pequeno porte caiu nesta sexta-feira (5) em uma cachoeira de Caratinga, região do Vale do Rio Doce. Informações extraoficiais indicam que a aeronave seria da equipe da cantora sertaneja Marília Mendonça. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre os tripulantes do bimotor.

Marília Mendonça é resgatada com vida após acidente aéreo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 15h30. Duas pessoas estariam na aeronave. Ambas com vida, mas ainda não há informações sobre o quadro de saúde delas.

A queda não provocou fogo e a aeronave também não submergiu, mas um forte odor de combustível é sentido no local, informaram os militares que atendem a ocorrência. Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participa do resgate.

Cantora passa bem

A cantora sertaneja Marília Mendonça estava em um avião que caiu, na tarde desta sexta-feira (5/11), nos arredores da cachoeira da Piedade, próximo ao Aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais. A artista foi resgatada com vida da aeronave. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora.

O avião é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.