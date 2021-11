Veja como apagar olheiras em 20 minutos com bicarbonato de sódio

Estresse, falta de sono, tempo excessivo gasto em frente à tela, são fatores que causam olheiras. Então, como você se livra deles? A menos que você tenha uma boa noite de sono, relaxe e reduza o estresse, há uma dica da avó que pode diminuir suas olheiras e parecer menos cansada, graças ao bicarbonato de sódio.

Inimigos temíveis de um olhar luminoso, as olheiras são feias e mancham a beleza dos olhos. Muitas vezes sua aparência é assimilada a uma curta noite de sono, cansaço acumulado, consumo excessivo de tabaco e álcool, mas esses não são os únicos fatores responsáveis. A genética também é uma das razões e algumas pessoas provavelmente têm mais deles do que outras.

OS DIFERENTES TIPOS DE OLHEIRAS

Algumas pessoas têm olheiras azuis ou roxas e outras têm olheiras ou douradas. Na primeira categoria, as olheiras são frequentemente causadas por fadiga. A pele ao redor do olho é muito frágil, de modo que os vasos e o sangue sob os olhos se destacam, causando halos azulados ou arroxeados. Na categoria das olheiras, também chamadas de “olheiras”, estão associadas a uma superprodução natural de melanina. Seus tons são, na maioria dos casos, dourados ou marrons e, muitas vezes, hereditários.

CORRETIVO NATURAL: UMA MÁSCARA DE BICARBONATO DE SÓDIO

O bicarbonato de sódio é frequentemente usado em cosméticos naturais. E com razão, é um agente de limpeza e esfoliante para a pele, mas também é um agente de clareamento que pode ser usado para descolorir o cabelo e clarear a pele . No entanto, embora seja um produto natural, o bicarbonato de sódio pode ser abrasivo. Portanto, é aconselhável não usá-lo com frequência, caso em que pode irritar a pele reativa.

Conforme relatado: para preparar uma máscara corretiva feita de bicarbonato de sódio, você precisará diluir uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um copo de água morna. Em seguida, mergulhe dois discos de algodão na mistura e coloque-os sob os olhos, nas pálpebras afetadas pelas olheiras. Deixe agir por 10 a 15 minutos e depois enxágue com água limpa. Não hesite em aplicar depois desta máscara, um tratamento hidratante especial para os olhos ou um pouco de óleo de coco para nutrir profundamente as suas pálpebras.

Você também pode substituir a água por um chá de camomila, no qual adiciona uma colher de chá de bicarbonato de sódio. O método de aplicação é o mesmo da receita anterior. Você se beneficiará ao recuperar uma aparência luminosa e menos cansada.

Aplique esta máscara somente quando suas olheiras estiverem muito marcadas, pois o bicarbonato de sódio pode irritar essa parte frágil do rosto, se aplicado repetidamente.

OUTRAS DICAS PARA REMOVER OLHEIRAS

Para lutar contra as olheiras, você tem que se concentrar na hidratação. Para isso, nada melhor do que uma máscara de pepino que sempre foi comprovada. Este último é um grande clássico como corretivo natural, pelo seu teor de água e vitaminas, que permite acalmar as olheiras. Para fazer este tratamento caseiro, corte duas rodelas finas de pepino e leve à geladeira por 15 minutos. Em seguida, deite-se e coloque as fatias sobre os olhos, hora de relaxar. Você encontrará instantaneamente olheiras menos marcadas e uma aparência mais radiante.

Outro truque muito simples é colocar duas colheres de chá na geladeira durante a noite. No dia seguinte, coloque essas colheres sob os olhos por alguns minutos. O frio age descongestionando as bolsas sob os olhos e você verá que suas olheiras também ficarão mais reduzidas.

Essas receitas são certamente muito eficazes na redução das olheiras, mas saiba que nada melhor do que uma boa noite de sono para um brilho saudável garantido.