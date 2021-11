Vendedor, fiscal de loja e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta segunda-feira

O ContilNet separou nesta segunda-feira (01), quatro oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para produtor de conteúdo, fiscal de loja, operador de cadastro e vendedor.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Produtor de Conteúdo na “Forrest”: Ensino Superior completo em publicidade ou áreas correlatas, experiência comprovada em inbound marketing com certificações de cursos e metodologias, compreensão de mídias sociais, escrita criativa e persuasiva, conhecimento básico de técnicas de SEO, entre outros. É preciso planejar ações criativas e inovadoras para canais digitais, produzir conteúdo para mídias sociais, podcasts, webséries, newsletters e congêneres, construir e mensurar KPIs. Trabalho 100% remoto, com apoio para adaptar seu ambiente pessoal ao contexto profissional.

­­- Fiscal de loja na “Studio Z”: Acompanhar, garantir e supervisionar a execução dos processos na empresa, visando a preservação do patrimônio da empresa inibindo furtos, roubos, perdas e quebras de inventário. Acompanhamento e fiscalização de processos internos, acompanhamento, inibição e abordagem de clientes evitando furtos, garantir o funcionamento das antenas de alarmes, garantir que produtos importados estejam etiquetados com etiquetas antifurto, acompanhar recebimento de mercadoria, entre outros. Horário: das 10h às 18h50, na rua Quintino Bocaiuva, Centro. Benefícios: vale-alimentação e vale-transporte.

– Operador de cadastro na “Gazin”: Realizar atividades de análise de crédito na filial. Requisitos Indispensáveis: 2º Grau Completo, domínio em informática. Requisitos Desejáveis: facilidade em tecnologia, vontade de aprender. Regime de Contratação: CLT. Benefícios: plano de saúde, PLR (Participação nos Lucros), incentivo aos estudos. Local de trabalho: Vila Acre.

– Vendedor na “Gazin”: Atuar com vendas geral da filial. É preciso ter conhecimento básico de matemática (operações: +, -, /, * e %), segundo grau completo, relacionamento interpessoal, raciocínio rápido, domínio de informática e em redes sociais, conhecimento básico de informática (word e excel). Benefícios: plano de saúde, PLR (Participação nos Lucros), incentivo aos estudos. Local de trabalho: Vila Acre.