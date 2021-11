Vendedora que teve caminhonete roubada no AC encontra veículo com ajuda de polícia boliviana

A vendedora Simone Felix, que teve sua caminhonete roubada no último 4 de novembro, em Rio Branco, na garagem do proprietário de uma oficina que estava consertando o veículo, conseguiu ter de volta o seu bem nesta sexta-feira (19).

A caminhonete que era usada pela autônoma para trabalhar e transportar os produtos que vendia foi encontrada pela polícia em Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia.

“Não aguentei mais esperar a polícia daqui me dar uma resposta e fui para a Bolívia. Chegando lá, fui ao departamento de trânsito e depois à polícia. Rapidamente colocaram dois policiais à disposição para as buscas”, disse a empresária.

O criminoso que cometeu o roubo vendeu o veículo a outra pessoa, que foi localizada pelos agentes.

“Os policiais de lá fizeram um trabalho excelente e conseguiram recuperar o meu carro. Suei muito para comprá-lo, era meu ganha pão. Agora estou mais tranquila”, finalizou.

Simone explicou que todos os trâmites já foram realizados para trazer o veículo de volta ao Estado. O filho da autônoma acompanhou todo o processo de busca.

Entenda o caso

Felix havia colocado o veículo para consertar em uma oficina do bairro das Placas, no último dia 4 de novembro. Na madrugada da mesma data, um grupo de criminosos invadiu o local, rendeu a família do proprietário do empreendimento e pediu a caminhonete.

As vítimas ficaram reféns dos bandidos por horas. O dono da oficina ainda chegou a resistir e tentar defender a família, mas chegou a ser espancado.