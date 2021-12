A Fazenda 13: Liziane, após jogar bebida em Erasmo e empurrar Lary, dá em cima de ex da Sthe: “Eu quero”

A participante de A Fazenda 13, Liziane não cansa de provar! Agora, após empurrar Lary Bottino, a modelo que o ex de Sthe. Em suma, pra quem não sabe, Victor terminou o noivado com a blogueira por conta da aproximação dela com Dynho, no reality.

Desse modo, durante uma entrevista para o Splash UOL, no YouTube, Liziane afirmou que realmente tem interesse no sarado. Além disso, pediu o número do rapaz.

“Eu quero. Vocês têm o WhatsApp dele? É óbvio que eu topo. Eu solteira sou um perigo para a sociedade“, disparou ela.

Além disso, Liziane, foi a primeira eliminada de A Fazenda 13. Contudo, desde então a morena vem se envolvendo em polêmicas. Em primeiro momento, ela chegou a ser presa nos Estados Unidos, por supostamente ter agredido um segurança.

Sendo assim, na época, ela chegou a comentar sobre o assunto. “Juntos abrimos uma representação contra o segurança e também contra o festival Day ‘N Vegas. Cadê as leis que protegem as mulheres? Fora do Brasil infelizmente ainda não temos voz, a proteção aqui nos Estados Unidos não existe. É lamentável!”, revelou no Twitter.

Mas não para por aí! Liziane também soltou o verbo com Dayane Mello, quando a mesma debochou de sua boca. “Acabei de ver algo decepcionante e em instantes vou me pronunciar. Que nojo! Sem palavras para o que eu acabei de assistir”. E continuou: “Eu sou muito otária mesmo, não sei como ainda apoiei essa pessoa. Rico nunca esteve errado, peço perdão aos fãs do meu amigo. Sem comentários”.

Liziane foi expulsa da festa de A Fazenda

Porém, a última polêmica da gata foi a expulsão da festa que rolou, com todos os participantes de A Fazenda. A modelo perdeu a cabeça, derrubou bebida em Erasmo, e acabou empurrando Lary Bottino.

“Eu joguei bebida no Erasmo porque ele é uma pessoa que se eu o encontrasse a mais tempo, isso teria acontecido longe das câmeras. Porém, foi a primeira oportunidade de encontrar com ele e eu fiz o que faria independente de câmeras“, disparou Liziane, se explicando.