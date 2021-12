A Fazenda 2021: enquete mostra quem deve ser eliminada nesta quinta com rejeição entre Dayane, Marina e Solange

Dayane Mello, Marina Ferrari e Solange Gomes estão na 11ª Roça de A Fazenda 13. No programa de hoje à noite, ao vivo, uma das peoas deixará a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O público segue votando no portal R7, mas a enquete do UOL mostra que é grande a chance da ex-Big Brother Itália deixar o reality rural.

Na Prova do Fazendeiro, realizada ontem ao vivo, Rico Melquiades foi quem se deu bem, ele venceu a disputa e ficou com o chapéu mais cobiçado do reality, deixando as três peoas na berlinda. A dinâmica contou com várias etapas e os roceiros precisaram se esforçar para conseguirem escapar do risco de eliminação nesta semana.

Marina venceu a primeira etapa, Solange venceu a segunda e Rico a terceira, só que na soma dos pontos, o humorista foi quem levou a melhor e se tornou o novo Fazendeiro em A Fazenda 13. Adriane Galisteu acabou deixando escapar que a Prova do Fazendeiro de ontem foi uma das últimas desta temporada.O portal UOL disponibilizou uma enquete perguntando quem os internautas acham que deve continuar em A Fazenda 13 e na tarde desta quinta-feira, Marina Ferrari e Solange Gomes estão empatadas em primeiro lugar, com 41,17% dos votos cada uma.

Dayane Mello é a menos votada, ela tem apenas 17,65% dos votos, mas os fãs da peoa estão confiantes, afinal, esta não seria a primeira vez que as enquetes apontam sua eliminação.