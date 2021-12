Acre chega a marca de 1 milhão de doses aplicadas contra Covid-19

O Estado do Acre atingiu mais um recorde de vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha de vacinação em meados de fevereiro de 2021: a marca de 1 milhão de doses aplicadas. Os dados do Monitoramento de Doses Aplicadas do Portal de Transparência do Estado do Acre, atualizado nesta sexta-feira (3), indicam que 1.009.159 doses foram aplicadas.

Dentre esse primeiro milhão de doses, 563.351 são as primeiras doses, 414.027 a segunda dose e 12.146 a dose única. As doses de reforço foram 15.897 aplicadas até o momento, o que contabiliza 426.173 pessoas imunizadas, aponta o Ministério da Saúde através do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações.

Após diversos mutirões de vacinação em pontos estratégicos da cidade, além das Unidades de Saúde com doses disponíveis para a população, a cidade de Rio Branco atingiu o número de 497.1 doses aplicadas, de acordo com o Monitoramento de Doses Aplicadas.