Ana Hickmann e Adriane Galisteu protagonizam climão na Record ao dividirem palco

As apresentadora da Record, Ana Hickmann e Adriane Galisteu não são amigas, muitos menos próximas, na verdade elas não se gostam.

Desse modo, logo que a apresentadora de A Fazenda foi contratada, Ana Hickmann teria feito algumas exigências. A loira afirmou que não queria de jeito nenhum dividir palco com a inimiga. No entanto, as coisas mudaram no último dia 4, quando aconteceu o amigo secreto da emissora.

Em suma, as duas precisaram ficar no mesmo palco e próximas. Mas, se engana quem acha que foi tudo bem. Na verdade, Ana Hickmann ficou em um lado e Adriane Galisteu em outros, extremamente distantes. Além disso, existem rumores que as duas nem trocaram olhares.

Mas, vamos relembrar tudo o que aconteceu entre elas? Ainda esse ano, quando Galisteu foi contrata, Ana Hickmann afirmou que não queria participar do Hoje em Dia especial sobre A Fazenda. Desse modo, os apresentadores da edição foram César Filho e Ticiane Pinheiro.