Após revelar que está com Fernanda Souza, Thiaguinho expõe primeira vez: “Foi inesquecível”

Thiaguinho está com a agenda cheia de shows após a situação da pandemia estar mais ”controlada”. O cantor usou usas redes sociais para comemorar, neste sábado, 4 de dezembro, sua primeira vez no Morro da Urca.

‘’Minha primeira vez no MORRO DA URCA, aqui no meu querido RIO DE JANEIRO/RJ, foi inesquecível!!!Juntou o show INFINITO com esse lugar mágico e lindamente espetacular, e a energia PHODA do meu povo CARIOCA!”, escreveu o pagodeiro.

Vale lembrar que Thiaguinho participou do programa Lady Night e ouviu de Tatá Werneck que ela torce pela volta dele com Fernanda Souza. O pagodeiro surpreendeu com sua resposta: ”Mas a gente é junto”, revelou o famoso. Porém, tudo não passa de amizade, pois o cantor, atualmente, vive um affair com a ex-BBB Carol Peixinho.