Arnaldo Jabor é internado em São Paulo após sofrer AVC

O jornalista e cineasta Arnaldo Jabor, de 81 anos, está internado desde a última quinta-feira (16) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. De acordo com um boletim divulgado na noite de segunda-feira (20), Jabor passou por um procedimento para desobstrução de coágulo e está sedado.

– O paciente Arnaldo Jabor foi admitido no Hospital Sírio-Libanês na tarde de quinta-feira, dia 16 de dezembro, com diagnóstico de evento cerebral agudo isquêmico. O paciente foi submetido a um procedimento vascular para desobstrução de coágulo e permanece em acompanhamento clínico ainda sob sedação – afirmou o hospital em um comunicado.

De acordo com o hospital, o jornalista está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo doutor Rogério Tuma.

ARNALDO JABOR NO CINEMA

Além de trabalhar como jornalista e analista político, Jabor também já atuou como produtor, cineasta, roteirista e dramaturgo. Ele faz parte da equipe de colunistas dos telejornais da TV Globo desde 1991, mas, antes de trabalhar na emissora, ele seguia carreira no cinema, onde teve como principal trabalho a direção do filme Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986.

Além dessa obra, que chegou a ser indicada à Palma de Ouro de melhor filme do Festival de Cannes, Jabor também trabalhou nos filmes Toda a Nudez Será Castigada (1973), O Casamento (1975) e A Opinião Pública (1967).