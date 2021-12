Auxílio emergencial 2021: como fazer consulta da parcela extra

Oficialmente o calendário de pagamentos do auxílio emergencial terminou em outubro, no entanto, um grupo de beneficiários ainda têm direito de receber o benefício. O dinheiro começou a ser liberado no dia 3. Para saber se você também vai receber o auxílio emergencial 2021 faça consulta da parcela extra. Veja a seguir como é simples esse procedimento.

Auxílio emergencial 2021 – consulta da parcela extra

A Dataprev liberou aos beneficiários do auxílio emergencial 2021 a consulta da parcela extra. Assim, é possível conferir a situação do benefício por meio do site Consulta Auxílio que pode ser acessado pelo computador ou celular, através do endereço https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/. Depois, siga o seguinte passo a passo:

– informe o CPF do beneficiário;

– registre o nome completo;

– informe o nome da mãe (ou clique em “mãe desconhecida”);

– informe a data de nascimento;

– aperte o botão “não sou robô”;

– clique na opção “enviar”;

Você será direcionado para outra página do auxílio emergencial 2021, a consulta estará disponível na aba “Resultado do Processamento”, para conferir o resultado da contestação do auxílio emergencial que foi negado.

